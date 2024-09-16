В среду в Украине опять задождит и чуть похолодает по всей стране.

В начале недели, 16 сентября, на западе Украины все еще будет прохладная, пасмурная и дождливая погода. Однако уже со вторника температура повысится, а дожди прекратятся. До конца недели в Украине сохранится преимущественно сухая и теплая погода с незначительными колебаниями температур. Только в среду, 18 сентября, во многих областях пройдут дожди, местами - грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Начало недели в Украине будет с температурными контрастами. На западе страны будет пасмурно и дождливо, а столбики термометров местами покажут всего +15°...+18°. Дожди и грозы ожидаются также в Одесской области. На остальной территории будет сухо, а воздух прогреется до +25°...+29°.

Во вторник, 17 сентября, погода на западе страны улучшится - дожди уйдут, а солнца станет больше. В большинстве областей воздух прогреется до +24°...+28°, только на побережье морей и местами на западе Украины будет чуть свежее, +20°...+23°.

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В среду, 18 сентября, в Украину придет новая волна дождей. Осадки ожидаются местами везде, кроме севера и востока страны. Температура при этом чуть снизится, +21°...+25°.

Уже в четверг, 19 сентября, погода в Украине стабилизируется. Будет сухо, местами даже ясно и безоблачно, а температура ожидается от +21° до +25°.

Перед выходными, 20 сентября, существенного изменения погоды не ожидается. Будет переменная облачность и температура в пределах +21°...+25°.

На выходных солнца в Украине прибавится и температура повысится. К концу недели практически по всей старне будет сухо, ясно и безоблачно, а термометры покажут аномальные для этого времени года +24°...+28°, только на западе страны будет свежее, +21°...+23°.

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