Местами столбики термометров будут достигать +30°...+34°.

До конца недели в Украине будет наблюдаться неустойчивость погода. Ожидаются сильные ливни, местами грозы и шквалы, а на юге ударит жара до +34°. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича, опубликованный на портале "Метеопрог".

Погода 13 июля

В середине недели в западных областях, днем также местами в центральных и северных регионах пройдут дожди с грозами. Также в западной части днем местами ожидаются сильные ливни. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +12...+17 °С, на побережье морей до +22 °С; днем +23...+28 °С, в центральных и южных областях воздух прогреется до +29...+34 °С.

Погода 14 июля

В пятницу ночью в западных, центральных и северных областях пройдут дожди, местами осадки будут сильными. Днем осадки переместятся на север Левобережья страны. Местами прогнозируются грозы и шквалы 15-20 м/с. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +16...+21 °С, днем +24...+29 °С, в северных и местами центральных регионах будет свежее, +18...+23 °С.

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Погода 15 июля

"В субботу, 15 июля, на севере Левобережья сохранится неустойчивая дождливая погода, на остальной части страны существенных осадков не предвидится", - прогнозирует синоптик. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в восточной части местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 °С, днем + 24...+29 °С, а на юге - до +31 °С.

Погода 16 июля

В воскресенье ночью будет без осадков, а днем в северных и восточных областях ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит +15...+20 °С, днем +25 ... +30 °С, на юге столбики термометров повысятся до +33 °С.

Погода сегодня - прогноз на 12 июля

По данным Погода УНИАН, сегодня в Украине будет доминировать небольшая облачность и преимущественно сухая погода, только в отдельных областях пройдут небольшие дожди. На западе температура подскочит до +26°...+29°, на севере будет +19°...+24°, в восточных областях столбики термометров покажут свежие +20°...+23°, в центральной части будет от +21° до +27°, а на юге воздух прогреется до +22°...+27°.

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