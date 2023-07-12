В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

На сегодня, 12 июля, в семи областях Украины объявлен повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в таких областях:

Волынская;

Тернопольская;

Черновицкая;

Винницкая;

Черниговская;

Николаевская;

Херсонская.

Погода 12 июля - прогноз на сегодня

По данным Украинского гидрометцентра, сегодня в Украине ожидается переменная облачность.

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Днем в большинстве западных областей местами пройдут кратковременные дожди и грозы. На остальной территории будет погода без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура составит 21-26°, на крайнем западе и юго-западе страны воздух прогреется до 25-30°.

На Киевщине также ожидается переменная облачность, но без осадков. Ветер будет северо-западный, его скорость составит 5-10 м/с. Температура по области будет в пределах 21-26°, а в Киеве столбики термометров покажут роскошные 23-25°.

Напомним, по прогнозам, температура в Киеве в ближайшие дни будет постепенно повышаться, но сильной жары не будет - максимум +27°. Перед выходными в столице пройдет дождь, который немного снизит Градусы.

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