На сегодня, 12 июля, в семи областях Украины объявлен повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
По данным синоптиков, чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в таких областях:
- Волынская;
- Тернопольская;
- Черновицкая;
- Винницкая;
- Черниговская;
- Николаевская;
- Херсонская.
Погода 12 июля - прогноз на сегодня
По данным Украинского гидрометцентра, сегодня в Украине ожидается переменная облачность.
Днем в большинстве западных областей местами пройдут кратковременные дожди и грозы. На остальной территории будет погода без осадков.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура составит 21-26°, на крайнем западе и юго-западе страны воздух прогреется до 25-30°.
На Киевщине также ожидается переменная облачность, но без осадков. Ветер будет северо-западный, его скорость составит 5-10 м/с. Температура по области будет в пределах 21-26°, а в Киеве столбики термометров покажут роскошные 23-25°.
Напомним, по прогнозам, температура в Киеве в ближайшие дни будет постепенно повышаться, но сильной жары не будет - максимум +27°. Перед выходными в столице пройдет дождь, который немного снизит Градусы.