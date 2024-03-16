Уже в воскресенье, 17 марта, в ряде областей станет холоднее и пройдут дожди.

На выходных, 16 и 17 марта, погода в Украине будет меняться. Об этом предупреждают в Укргидрометцентре.

Так, по данным синоптиков, в субботу еще будет спокойная погода. В воскресенье ожидается прохождение атмосферного фронта с северо-запада, а с понедельника ожидается похолодание.

Сегодня, 16 марта, в Украине будет преимущественно без осадков, лишь в южной части местами пройдет небольшой дождь. Температура днем будет держаться на уровне +6°...+11°, а на западе страны воздух прогреется до весенних +15°.

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В воскресенье в западных, а днем и в Винницкой, Житомирской и Киевской областях ожидаются небольшие и умеренные дожди. Температура 17 марта в западных областях в течение суток составит +3°...+9°. На остальной территории ночью будет +2°...+8°, а днем столбики термометров покажут +7°...+12°.

Ветер в ближайшие дни будет южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

"18 марта в Украине ожидается снижение температуры на 2-4°", - предупреждают в Укргидрометцентре. В этот день в большинстве областей пройдут небольшие и умеренные дожди.

Ухудшениепогоды в Украине - что известно

Об ухудшении погоды в Украине с понедельника говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, потепление, которое сейчас пришло в нашу страну, продлится недолго. С 18 марта температура воздуха, по ее данным, снизится сразу на 3-6 градусов.

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