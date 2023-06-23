В ближайшие дни жара отступит, но начнутся дожди и грозы.

В ближайшие дни в столице ожидается смена погоды: жара уступит место дождям и грозам. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

"В следующие 5 суток по Киевщине характер погоды изменится. Температура воздуха ощутимо снизится. В следующие несколько дней ожидаем дожди с грозами", - говорится в сообщении.

В частности, дождливо в Киеве на выходных, и в начале следующей недели. Температура в столице снизится до +23°. Во вторник, 27 июня, ожидается сухая погода, в наступающий день, 28 июня, снова осадки с грозами.

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Изменение погоды в Украине-прогноз синоптика

Об изменении погоды в Украине говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, 24 и 25 июня местами ожидаются грозовые дожди, при грозах возможны сильные ливни и порывистый ветер.

По ее данным, уже 24 июня температура воздуха снизится на западе, а в воскресенье в большинстве областей воздух станет явно свежее, +21...+26 градусов. Только на юге и юго-востоке до +26...+30 градусов.

В Киеве грозовые дожди ожидаются завтра вечером и местами в воскресенье. "24 июня в столице ожидается +27...+29, 25 июня похолодает до +23 градусов", - прогнозирует Наталья Диденко.

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