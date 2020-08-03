В Киеве завтра без осадков, температура до +28°

В столице завтра потеплеет.

В Киеве завтра потеплеет / фото УНИАН

Погода в Киеве 4 августа будет теплой, температура днем до +28°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +28°, вечером - до +27°. Ветер южный и юго-восточный, до 4,6 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:29, а зайдет в 20:38.

Как сообщал УНИАН, 4 августа в Украине без осадков, температура до +31°.

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