В Киеве завтра без осадков, температура до +28°
В столице завтра потеплеет.
Погода в Киеве 4 августа будет теплой, температура днем до +28°.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в августе
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +28°, вечером - до +27°. Ветер южный и юго-восточный, до 4,6 м/с.
Солнце в столице взойдет в 05:29, а зайдет в 20:38.
Как сообщал УНИАН, 4 августа в Украине без осадков, температура до +31°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+25°... +15°
- Днепр+27°... +15°
- Донецк+26°... +12°
- Житомир+25°... +14°
- Запорожье+27°... +13°
- Ивано-Франковск+27°... +12°
- Киев+24°... +14°
- Кропивницкий+27°... +11°
- Луганск+27°... +12°
- Луцк+27°... +16°
- Львов+27°... +15°
- Николаев+28°... +14°
- Одесса+26°... +17°
- Полтава+25°... +13°
- Ровно+26°... +15°
- Симферополь+27°... +14°
- Сумы+23°... +12°
- Тернополь+25°... +14°
- Харьков+24°... +12°
- Херсон+28°... +14°
- Хмельницкий+26°... +16°
- Черкассы+24°... +13°
- Чернигов+25°... +12°
- Черновцы+27°... +15°
Виргиния, США
+27°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+28 °
Влажность:84 %
Давление:752 мм
Ветер: 2.5 м/с
Вероятность осадков:44 %
Восход:06:12
Закат20:18
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей