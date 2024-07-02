На этой неделе температура в Киеве немного снизится.

В ближайшие дни в Киеве ожидаются дожди, а температура немного снизится - мощной жары уже не будет. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

2 июля, по данным синоптиков, в столице и на Киевщине еще сохранится жаркая погода - дневные максимумы будут достигать +30..+32°C.

"Но во второй половине дня будут поступать атмосферные фронты, которые вызовут в течение недели кратковременные дожди, местами грозы", - сообщают синоптики.

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Температура воздуха, по их данным, снизится до менее жарких +27..+28°C.

С началом выходных осадки в столице постепенно будут прекращаться, но до 6 июля температура не будет повышаться.

Июнь в Киеве - каким был первый летний месяц в столице

Июнь 2024 года в Киеве выдался очень жарким и мокрым. По данным синоптиков, за месяц в столице выпало аж 135 мм осадков, что составляет 182% нормы. Благодаря этому нынешний июнь вошел в десятку самых влажных с 1891 года в столице.

Средняя за месяц температура была на 2 градуса выше климатической нормы и составила 21,5°С.

Теплее всего было 30 июня, когда максимальная температура повысилась до +31,9°, а холоднее всего было 13 числа, когда минимальная температура снизилась под утро до +13,5°С.

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