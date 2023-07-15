Самым жарким днем из ближайших ожидается понедельник, 17 июля.

В ближайшие дни на Киевщине будет преобладать погода без осадков, температура повысится. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, только во вторник, 18 июля, в столице ожидается дождь с грозой.

"Ночные минимумы будут колебаться в пределах 15°-18°, а дневная температура будет расти с 22°-26° в субботу до 27°-32° в начале следующей недели", - сообщили синоптики.

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Погода в Украине сегодня - прогноз на 15 июля

По данным Украинского гидрометцентра, сегодня в Украине будет доминировать переменная облачность.

В восточных областях пройдут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории сохранится погода без осадков.

Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура днем 23-28°, а на Закарпатье и юге страны воздух прогреется до 30°.

На Киевщине также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет северо-западный, его скорость составит 5-10 м/с.

Температура по области днем будет на уровне 23-28°; в Киеве столбики термометров покажут 25-27°.

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