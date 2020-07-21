Мощный ливень затопил Киев (видео)

13:52, 21 июля 2020
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Непогода накрыла столицу во второй половине дня.

Киев затопил мощный ливень / Киев Сейчас
Киев затопил мощный ливень / Киев Сейчас

Во вторник, 21 июля, сильный ливень в сопровождении штормового ветра обрушился на Киев.

Непогода накрыла столицу во второй половине дня. Пользователи соцсетей делятся фото и видео мощного дождя, который затопил улицы в разных районах города.

Ранее синоптики предупреждали, что до конца суток 21 июля в Киеве ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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