В Киеве объявили штормовое предупреждение на 21 июля

12:58, 21 июля 2020
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Киевлян предупреждают о грозах.

В Киеве объявили штормовое предупреждение на 21 июля / фото УНИАН
В Киеве объявили штормовое предупреждение на 21 июля / фото УНИАН

До конца суток 21 июля в Киеве ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"В ближайший час с удержанием до конца дня 21 июля в Киевской области гроза, местами шквалы 15-18 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 21 июля, в западных и южных регионах Украины ожидаются грозы.

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Теги: #Киев#погода
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