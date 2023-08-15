На осадки киевлянам рассчитывать не стоит.

В ближайшие дни в Киеве будет царить очень жаркая и сухая погода. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, ожидаются довольно высокие значения температуры. В ночные часы будет +18...+20, а днем воздух будет прогреваться до +27...+32.

"Также стоит обратить внимание, что по области и городу будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Поэтому заботьтесь о себе и берегите экосистему", - резюмировали в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 15 августа - прогноз на сегодня

По данным Украинского гидрометцентра, сегодня в Украине будет царить небольшая облачность. Осадков не ожидается.

Ветер будет восточный и северо-восточный, его скорость составит 3-8 м/с.

Температура днем по Украине составит 28-33°, а в Карпатах столбики термометров покажут 22-27°.

На Киевщине также ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер будет северо-восточный со скоростью 3-8 м/с. Температура по области ожидается на уровне 28-33°, а в Киеве столбики термометров будут подниматься до 31-33°.

В целом, по данным синоптиков, в ближайшую неделю в Украине ожидается жаркая и преимущественно сухая погода. Лишь на западе ожидаются переиодические кратковременные дожди и грозы.

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