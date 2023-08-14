15 августа в столице ожидается ясна и безоблачная погода.

Во вторник, 15 августа, киевлян ждет самый жаркий день недели. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров покажут +19°...+21°, а днем воздух прогреется до +32°. Ожидается ясная и безоблачная погода, будет много солнца. Без осадков.

Ветер будет нестабильным и несколько раз изменит свое направление. Его скорость не превысит 1,6 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное, 752-754 миллиметра ртутного столба.

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Погода 15 августа - прогноз по городам Украины

Во Львове во вторник будет ясно и безоблачно. Ночью +16°, днем +29°.

В Луцке будет практически безоблачно, ночью +17°, днем +29°.

В Ривне завтра ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +18°, днем +31°.

В Тернополе 15 августа ночью будет +16°, днем +31°, практически безоблачно.

В Хмельницком завтра в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +17°, днем +31°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +29°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +32°, ясно и безоблачно.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +16°, днем +30°.

В Виннице завтра будет +16°...+33°, ясно и безоблачно.

В Житомире во вторник будет ночью +17° днем +32°, ясно и безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+31°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +30°.

В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +32°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +18°...+29°.

В Одессе 15 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +29°.

В Херсоне во вторник ночью будет +18°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +16°, днем +32°.

В Запорожье температура ночью +19°, днем +30°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +16°...+29°, практически безоблачно

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +29°.

В Днепре температура ночью будет +18°, днем +29°, ясно и безоблачно.

В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, +19°...+29°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +30°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +30°.

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