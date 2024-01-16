В ближайшие дни в столице будет наблюдаться колебание температуры.

На этой неделе по Киевщине ожидается изменчивая и динамичная погода с периодическими дождями и мокрым снегом. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Сегодня столица еще будет находиться в поле пониженного давления, кое-где по области возможен небольшой снег. Однако уже среду погоду будет формировать поле повышенного давления, поэтому ожидается больше прояснений, без осадков и снижение температуры.

"В четверг поступят атмосферные фронты и принесут осадки - ночью снег, который днем перейдет в дождь, ведь температура повысится до плюсовых значений", - говорят в Укргидрометцентре.

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В конце недели снова ожидается снижение температуры. Мокрый снег пройдет в пятницу, а в субботу уже будет без осадков.

В Украине ожидается изменение погоды - что известно

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует кратковременное похолодание. По ее данным, самым холодным будет 17 января и ночь 18 января. Но уже днем 18 января резко потеплеет - почти вся Украина окажется в дождях, а значит и в теплой "плюсовой" погоде.

В дальнейшем, по ее словам, до конца и недели, и месяца, у нас в стране будет преобладать теплая воздушная масса, но с определенными колебаниями.

О колебаниях температуры в ближайшие дни говорят и в Укргидрометцентре. Там предупреждают, что 17 января в Украине похолодает, а 18 числа температура заметно повысится, но в то же время усилится ветер и пройдут дожди.

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