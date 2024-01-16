Наталья Диденко прогнозирует резкие скачки температуры.

В середине текущей недели в Украине ожидается резкая смена погоды, которая будет сопровождаться колебаниями температуры и осадками. Об этом предупреждает известный синоптик Наталья Диденко.

Она сообщила, что 18 января почти вся Украина окажется в дождях, а значит и в теплой "плюсовой" погоде.

"Еще ночью в четверг будет подмораживать, а уже днем резко потеплеет и задождит", - говорит синоптик.

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17-го января, по ее данным, в большинстве областей Украины ожидается усиление мороза. Низкая температура воздуха удержится и ночью 18-го января, а уже днем 18-го января резко потеплеет - до "плюсов" и дождей.

"На этой неделе, похоже, самым холодным будет 17 января и ночь 18 января", - сообщила Наталья Диденко.

В дальнейшем, по ее словам, до конца и недели, и месяца, будет преобладать с колебаниями, но теплая воздушная масса.

В Украину мчится новая волна холода - что известно

О том, что 17 января в Украине похолодает свидетельствует и прогноз Погода УНИАН. Ожидается, что в этот день придет очередная волна похолодания. Ночью во многих областях ударят морозы до -8°...-15°, а днем столбики термометров покажут от 0° до -7°, лишь местами на юге сохранится небольшой "плюс". А уже 18 января, погода в Украине резко изменится. Ожидается потепление до +3°...+10°, которое будет сопровождаться дождями.

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