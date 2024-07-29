В столице сегодня будет ветрено.

В Киеве на 29 июля объявили штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

Непогода, по данным синоптиков, будет и по территории Киевской области.

"29 июля порывы ветра 15-20 м/с. І уровень опасности, желтый", - говорится в предупреждении.

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В общем, сегодня на Киевщине ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывы ветра 15-20 м/с.

Температура по области +20°...+25°, а в Киеве столбики термометров покажут +22°...+24°.

Погода 29 июля - прогноз по Украине

В начале недели, 29 июля, в Украине будет переменная облачность.

Днем в восточных, южных, большинстве центральных областей и северной части страны местами пройдет кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в западных и северных областях порывы 15-20 м/с.

Температура днем составит +21°...+26°, в центральных областях местами +28°...+30°, а в восточных областях и южной части воздух прогреется до +29°...+34°.

Напомним, І уровень опасности на 29 июля объявлен также в Харьковской и Львовской областях.

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