Завтра в Киеве ожидается ухудшение погоды

Синоптики предупреждают о налипании мокрого снега, возникновении гололеда и гололедицы.

В Киеве ожидаются гололед и мокрый снег / фото УНИАН

В столице завтра ночью ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом пресс-служба КГГА сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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Отмечается, что ожидается налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

При этом в пресс-службе заверили, что дорожно-эксплуатационные предприятия КК «Киевавтодор» готовы к ухудшению погодных условий. Соответствующая спецтехника уже находится на исходных позициях в городе.

В целом готовы к работе 544 единицы спецтехники.

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