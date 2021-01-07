Завтра в Киеве ожидается ухудшение погоды

16:01, 7 января 2021
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Синоптики предупреждают о налипании мокрого снега, возникновении гололеда и гололедицы.

В Киеве ожидаются гололед и мокрый снег / фото УНИАН
В Киеве ожидаются гололед и мокрый снег / фото УНИАН

В столице завтра ночью ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом пресс-служба КГГА сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Украинцев предупредили о гололедице, мокром снеге и дожде 8 января

Отмечается, что ожидается налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

При этом в пресс-службе заверили, что дорожно-эксплуатационные предприятия КК «Киевавтодор» готовы к ухудшению погодных условий. Соответствующая спецтехника уже находится на исходных позициях в городе.

В целом готовы к работе 544 единицы спецтехники.

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Автор: Виктория Токарева

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Теги: гололедпогода в КиевеНовости Киевапогода на завтра
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