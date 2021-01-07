Завтра в Киеве ожидается ухудшение погоды
Синоптики предупреждают о налипании мокрого снега, возникновении гололеда и гололедицы.
В столице завтра ночью ожидается ухудшение погодных условий.
Об этом пресс-служба КГГА сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Украинцев предупредили о гололедице, мокром снеге и дожде 8 января
Отмечается, что ожидается налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).
При этом в пресс-службе заверили, что дорожно-эксплуатационные предприятия КК «Киевавтодор» готовы к ухудшению погодных условий. Соответствующая спецтехника уже находится на исходных позициях в городе.
В целом готовы к работе 544 единицы спецтехники.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- Зимняя сказка в Карпатах: появились впечатляющие фото и видео из Драгобрата
- В Украине открылся лавиноопасный сезон
- Северную Италию накрыла метель: заблокированы дороги и жилые дома (фото, видео)
- На Рождество Украину зальет дождями, температура повысится до + 14° (карта)
- В Киеве на Рождество пойдет дождь, температура опустится до + 3°
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+4°... -2°
- Днепр+6°... +1°
- Донецк+4°... +1°
- Житомир+3°... -1°
- Запорожье+8°... 0°
- Ивано-Франковск+5°... -3°
- Киев+4°... +1°
- Кропивницкий+6°... -1°
- Луганск+5°... +3°
- Луцк+3°... -1°
- Львов+3°... -2°
- Николаев+8°... +1°
- Одесса+9°... +1°
- Полтава+6°... +2°
- Ровно+2°... -2°
- Симферополь+13°... +3°
- Сумы+4°... +1°
- Тернополь+3°... -2°
- Харьков+5°... +2°
- Херсон+9°... +1°
- Хмельницкий+2°... -4°
- Черкассы+5°... +3°
- Чернигов+2°... +1°
- Черновцы+5°... -3°
+3°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:-1 °
Мин./макс. температура:-2° / +7°
Влажность:69 %
Давление:757 мм
Ветер: 5.2 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:29
Закат17:03
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей