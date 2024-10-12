На выходных погода в Киеве испортится. Синоптики прогнозируют дожди и резкое снижение температуры.
По данным Украинского гидрометцентра, в столицу идет холодный фронт, из-за чего в субботу продлятся умеренные дожди. Также ожидается ощутимое снижение температуры.
12 октября температура днем составит +12°...+14°. В начале рабочей недели она снизится: ночью ожидается +5°...+7°, а днем уже будет около +10°.
"Водителям стоит быть осторожными на дорогах из-за мокрого асфальтового покрытия", - предупредили в Укргидрометцентре.
Об ухудшении погоды в столице предупреждает и синоптик Наталья Диденко. "В Киеве сильные дожди и похолодание", - написала она на своей странице в Facebook.
В Киеве началась метеорологическая осень - детали
В Киеве началась метеорологическая осень. По данным метеорологов, это произошло 30 сентября.
В этом году осень по метеорологическим показателям пришла в столицу с опозданием на две недели по сравнению с климатической нормой. Она началась тогда, когда среднесуточная температура воздуха стабильно снизилась до показателя ниже +15°C.
Ранее всего осень в Киеве начиналась 25 августа 1993 года, а позже всего - 15 октября в 2020 году.
По словам синоптиков, нынешнее метеорологическое лето, которое стартовало 18 мая, завершилось 29 сентября и длилось всего 135 дней.