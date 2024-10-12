Синоптики также предупреждают об опасности водителей.

На выходных погода в Киеве испортится. Синоптики прогнозируют дожди и резкое снижение температуры.

По данным Украинского гидрометцентра, в столицу идет холодный фронт, из-за чего в субботу продлятся умеренные дожди. Также ожидается ощутимое снижение температуры.

12 октября температура днем составит +12°...+14°. В начале рабочей недели она снизится: ночью ожидается +5°...+7°, а днем уже будет около +10°.

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"Водителям стоит быть осторожными на дорогах из-за мокрого асфальтового покрытия", - предупредили в Укргидрометцентре.

Об ухудшении погоды в столице предупреждает и синоптик Наталья Диденко. "В Киеве сильные дожди и похолодание", - написала она на своей странице в Facebook.

В Киеве началась метеорологическая осень - детали

В Киеве началась метеорологическая осень. По данным метеорологов, это произошло 30 сентября.

В этом году осень по метеорологическим показателям пришла в столицу с опозданием на две недели по сравнению с климатической нормой. Она началась тогда, когда среднесуточная температура воздуха стабильно снизилась до показателя ниже +15°C.

Ранее всего осень в Киеве начиналась 25 августа 1993 года, а позже всего - 15 октября в 2020 году.

По словам синоптиков, нынешнее метеорологическое лето, которое стартовало 18 мая, завершилось 29 сентября и длилось всего 135 дней.

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