В Киеве завтра температура до +25°, без осадков

Завтра в столице потеплеет.

В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН

Погода в Киеве 9 сентября будет теплой, температура днем поднимется до +25°.

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Согласно прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +25°, вечером - до +23°. Ветер западный и северо-западный, до 5,3 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:23, а зайдет в 19:26.

По народному прогнозу, 9 сентября - преподобного Пимена, рябинник. Много рябины уродилось 9 сентября - осень мрачной будет, а зимой возможны сильные холода. Гроза 9 сентября предвещает теплую осень.

Погода в Украине

В среду, 9 сентября, в Украине температура днем поднимется до +27°. По всей стране без осадков.

Текущая неделя началась Украине с жаркой погоды, однако сегодня, 8 сентября, во многие области пришло похолодание, которое задержится до 13 сентября.