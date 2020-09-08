В Киеве завтра температура до +25°, без осадков
Завтра в столице потеплеет.
Погода в Киеве 9 сентября будет теплой, температура днем поднимется до +25°.
Лето-2020 в Киеве стало одним из самых жарких в истории
Согласно прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +25°, вечером - до +23°. Ветер западный и северо-западный, до 5,3 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:23, а зайдет в 19:26.
По народному прогнозу, 9 сентября - преподобного Пимена, рябинник. Много рябины уродилось 9 сентября - осень мрачной будет, а зимой возможны сильные холода. Гроза 9 сентября предвещает теплую осень.
Погода в Украине
В среду, 9 сентября, в Украине температура днем поднимется до +27°. По всей стране без осадков.
Текущая неделя началась Украине с жаркой погоды, однако сегодня, 8 сентября, во многие области пришло похолодание, которое задержится до 13 сентября.
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Погода в Украине
- Винница+21°... +10°
- Днепр+28°... +13°
- Донецк+31°... +11°
- Житомир+21°... +12°
- Запорожье+30°... +13°
- Ивано-Франковск+19°... +10°
- Киев+22°... +13°
- Кропивницкий+23°... +10°
- Луганск+32°... +12°
- Луцк+19°... +12°
- Львов+19°... +10°
- Николаев+28°... +11°
- Одесса+27°... +14°
- Полтава+23°... +14°
- Ровно+19°... +12°
- Симферополь+26°... +14°
- Сумы+21°... +12°
- Тернополь+20°... +9°
- Харьков+27°... +13°
- Херсон+30°... +12°
- Хмельницкий+21°... +11°
- Черкассы+23°... +10°
- Чернигов+20°... +13°
- Черновцы+20°... +10°
Виргиния, США
+18°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+18 °
Влажность:81 %
Давление:755 мм
Ветер: 2.4 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:45
Закат19:28
Видимость:16 км
Фаза луны:
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