8 ноября киевлян ждет изменение погоды.

8 ноября в Киеве ожидается изменение погоды. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью температура в столице снизится до +3°, а днем максимально поднимется до +8°. Ожидается пасмурная погода со сплошной облачностью, однако без осадков.

Ветер изменит направление на северо-западное, а атмосферное давление останется в норме, 758-761 миллиметр ртутного столба.

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Погода 8 ноября - прогноз по Украине

Во Львове в пятницу будет пасмурно. Ночью -1°, днем +6°.

В Луцке будет пасмурно, ночью 0°, днем +6°.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -1°, днем +6°.

В Тернополе 8 ноября ночью будет +1°, днем +7°, пасмурно.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью 0°, днем +5°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +7°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +12°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью 0°, днем +8°.

В Виннице завтра будет 0°...+6°, пасмурно.

В Житомире в пятницу ночью будет +1°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+8°, пасмурно.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +8°.

В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +3°...+7°.

В Одессе 8 ноября - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +12°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +2°, днем +12°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +11°.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +9°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +5°, а днем +9°, небольшая облачность, дождь.

В Харькове - небольшая облачность, дождь, температура ночью +4°, днем +7°.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +4°...+14°.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +4°, днем +7°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +5°, днем +8°.

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