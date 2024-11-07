Накануне выходных, 8 ноября, погода в Украине изменится. Облачность станет гуще, на северо-востоке вероятны небольшие дожди, а температура при этом снизится до +6°...+9° в большинстве областей. Только на юге и в Закарпатской области еще задержится тепло до +11°...+14°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью +3°, днем +8°.
- Во Львове в пятницу будет пасмурно. Ночью -1°, днем +6°.
- В Луцке будет пасмурно, ночью 0°, днем +6°.
- В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -1°, днем +6°.
- В Тернополе 8 ноября ночью будет +1°, днем +7°, пасмурно.
- В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью 0°, днем +5°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +7°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +12°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью 0°, днем +8°.
- В Виннице завтра будет 0°...+6°, пасмурно.
- В Житомире в пятницу ночью будет +1°, днем +7°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+8°, пасмурно.
- В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +8°.
- В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +7°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +3°...+7°.
- В Одессе 8 ноября - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +12°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет +2°, днем +12°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +11°.
- В Запорожье температура ночью +1°, днем +9°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +5°, а днем +9°, небольшая облачность, дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, дождь, температура ночью +4°, днем +7°.
- В Днепре температура ночью будет +3°, днем +7°, облачно с прояснениями.
- В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +4°...+14°.
- В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +4°, днем +7°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +5°, днем +8°.
8 ноября - какой праздник, приметы погоды
8 ноября - Дмитриев день, с которого начинается поминальная неделя. Если в этот день нет снега, то зима придет поздно.