Осадки в столице будут кратковременными.

В среду, 7 августа, погода в Киеве существенно не изменится. Температура будет комфортной, а днем пройдет дождь. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров в столице покажут +17°, а днем температура повысится до +24°...+25°. Ожидается переменная облачность и кратковременный дождь.

Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 744-745 миллиметров ртутного столба.

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Погода 7 августа - прогноз по Украине

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +24°, небольшой дождь, легкий дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +24°, небольшой дождь.

В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +13°, днем +23°.

В Тернополе 7 августа ночью будет +14°, днем +24°, практически безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +23°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +26°, практически безоблачно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°, легкий дождь.

В Виннице завтра будет +15°...+26°, практически безоблачно.

В Житомире в среду ночью будет +15°, днем +25°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+24°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +25°, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +27°, небольшая облачность, гроза.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+26°, гроза.

В Одессе 7 августа - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +28°.

В Херсоне в среду ночью будет +20°, днем +32°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +28°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +24°, небольшая облачность, дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +27°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +18°, днем +27°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +18°...+27°, дождь.

В Краматорске завтра практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +27°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +28°.

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