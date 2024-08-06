Осадки существенно не повлияют на температуру.

В среду, 7 августа, в Украине будет дождить. Осадки начнут покидать западные области и сместятся в южные, центральные и северо-восточные области. Температура при этом останется без существенных изменений, только на западе страны станет на пару градусов теплее. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +17°, днем +25°.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +24°, небольшой дождь, легкий дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +24°, небольшой дождь.

В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +13°, днем +23°.

В Тернополе 7 августа ночью будет +14°, днем +24°, практически безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +23°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +26°, практически безоблачно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°, легкий дождь.

В Виннице завтра будет +15°...+26°, практически безоблачно.

В Житомире в среду ночью будет +15°, днем +25°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+24°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +25°, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +27°, небольшая облачность, гроза.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+26°, гроза.

В Одессе 7 августа - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +28°.

В Херсоне в среду ночью будет +20°, днем +32°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +28°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +24°, небольшая облачность, дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +27°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +18°, днем +27°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +18°...+27°, дождь.

В Краматорске завтра практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +27°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +28°.

Приметы погоды 7 августа

В этот день говорили, что "какова погода до обеда, такова зима до декабря; какова погода после обеда, такова погода после декабря".

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