В Киеве сегодня температура до +22°, пройдет дождь

В столице сегодня потеплеет.

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Погода в Киеве 5 июня будет дождливой, температура днем до +22°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +22°, вечером - до +21°. Ветер переменный, до 5,0 м/с.

Солнце в столице взойдет в 04:49, а зайдет в 21:03.

Погода в Украине

Погода в Украине 5 июня будет дождливой, но теплой. На востоке практически без осадков. температура ночью до +12°, днем до +24°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +14°, днем до +25°.

Прогноз погоды в Украине на 5 июня / УНИАН

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +14°, днем до +27°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +14°, днем до +22°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +13°, днем до +26°.

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