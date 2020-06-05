В Киеве сегодня температура до +22°, пройдет дождь
В столице сегодня потеплеет.
Погода в Киеве 5 июня будет дождливой, температура днем до +22°.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +22°, вечером - до +21°. Ветер переменный, до 5,0 м/с.
Солнце в столице взойдет в 04:49, а зайдет в 21:03.
Погода в Украине
Погода в Украине 5 июня будет дождливой, но теплой. На востоке практически без осадков. температура ночью до +12°, днем до +24°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +14°, днем до +25°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +14°, днем до +27°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +14°, днем до +22°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +13°, днем до +26°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+25°... +14°
- Днепр+24°... +13°
- Донецк+23°... +12°
- Житомир+22°... +15°
- Запорожье+25°... +13°
- Ивано-Франковск+25°... +15°
- Киев+22°... +15°
- Кропивницкий+26°... +14°
- Луганск+23°... +13°
- Луцк+23°... +16°
- Львов+23°... +14°
- Николаев+23°... +16°
- Одесса+21°... +15°
- Полтава+22°... +14°
- Ровно+23°... +16°
- Симферополь+25°... +15°
- Сумы+20°... +14°
- Тернополь+24°... +15°
- Харьков+20°... +13°
- Херсон+25°... +14°
- Хмельницкий+24°... +14°
- Черкассы+24°... +14°
- Чернигов+22°... +15°
- Черновцы+26°... +15°