В Киеве сегодня без осадков, температура до +19°

В столице прекратятся дожди.

В Киеве сегодня без осадков / Фото УНИАН

Погода в Киеве 4 июня будет солнечной, температура днем до +19°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +19°, вечером - до +18°. Ветер южный и юго-западный, до 4,7 м/с.

Солнце в столице взошло в 04:49, а зайдет в 21:02.

Погода в Украине

Погода в Украине 4 июня будет дождливой. На востоке практически без осадков. температура ночью до +9°, днем до +23°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +10°, днем до +21°.

Погода в Украине на 4 июня / УНИАН

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +10°, днем до +20°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +10°, днем до +19°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +9°, днем до +20°.

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