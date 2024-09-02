От палящего солнца защитит небольшая облачность.

Первый осенний понедельник в Киеве будет по-летнему жарким. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Уже утром в столице будет около +21°, а днем температура максимально повысится до +30°. В течение дня ожидается сухая погода, без осадков и с небольшой облачностью.

Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное, 748-750 миллиметров ртутного столба.

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Погода 2 сентября - прогноз по Украине

Во Львове в понедельник будет ясно и безоблачно. Ночью +16°, днем +29°.

В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +31°.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +16°, днем +31°.

В Тернополе 2 сентября ночью будет +18°, днем +30°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +17°, днем +30°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +16°, днем +29°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +15°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +17°, днем +30°.

В Виннице сегодня будет +19°...+32°, облачно с прояснениями.

В Житомире в понедельник ночью будет +18°, днем +30°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+29°, практически безоблачно.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +31°.

В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +34°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+31°.

В Одессе 2 сентября - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +30°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +20°, днем +32°, ясно и безоблачно.

В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +34°.

В Запорожье температура ночью +23°, днем +32°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +18°, а днем +31°, небольшая облачность.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +31°.

В Днепре температура ночью будет +22°, днем +31°, практически безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет практически безоблачно, +19°...+30°.

В Краматорске сегодня ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +32°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +33°.

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