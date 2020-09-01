В Киеве завтра без осадков, температура днем до +31°

В столице завтра будет жарко.

В Киеве завтра будет жарко / фото УНИАН

Погода в Киеве 2 сентября будет жаркой, температура днем поднимется до +31°.

Читайте также На западе Украины объявили штормовое предупреждение на 1 сентября

Согласно прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +31°, вечером - до +30°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3,0 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:12, а зайдет в 19:41.

По народному прогнозу, 2 сентября - пророка Самуила. Собираются в стаи перелетные птицы, готовятся к отлету в теплые края. Пора дергать свеклу и морковь, огороду поклониться.

Погода в Украине

В среду, 2 сентября, по всей Украине будет очень жарко и без осадков, температура местами поднимется до +36°.

Синоптики рассказали, что погода в Украине осенью будет теплой и сухой, а зимой не ожидается полноценного снежного покрова.

В ближайшие дни в Украине будет сохранятся жаркая и сухая погода. Дожди вернутся 11 сентября.