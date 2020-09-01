В Киеве завтра без осадков, температура днем до +31°
В столице завтра будет жарко.
Погода в Киеве 2 сентября будет жаркой, температура днем поднимется до +31°.
На западе Украины объявили штормовое предупреждение на 1 сентября
Согласно прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +31°, вечером - до +30°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3,0 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:12, а зайдет в 19:41.
По народному прогнозу, 2 сентября - пророка Самуила. Собираются в стаи перелетные птицы, готовятся к отлету в теплые края. Пора дергать свеклу и морковь, огороду поклониться.
Погода в Украине
В среду, 2 сентября, по всей Украине будет очень жарко и без осадков, температура местами поднимется до +36°.
Синоптики рассказали, что погода в Украине осенью будет теплой и сухой, а зимой не ожидается полноценного снежного покрова.
В ближайшие дни в Украине будет сохранятся жаркая и сухая погода. Дожди вернутся 11 сентября.
- Винница+33°... +16°
- Днепр+35°... +19°
- Донецк+35°... +16°
- Житомир+32°... +17°
- Запорожье+36°... +20°
- Ивано-Франковск+25°... +13°
- Киев+32°... +18°
- Кропивницкий+35°... +15°
- Луганск+35°... +16°
- Луцк+24°... +15°
- Львов+20°... +14°
- Николаев+36°... +15°
- Одесса+31°... +18°
- Полтава+33°... +18°
- Ровно+26°... +15°
- Симферополь+34°... +17°
- Сумы+32°... +17°
- Тернополь+30°... +15°
- Харьков+34°... +18°
- Херсон+36°... +15°
- Хмельницкий+32°... +15°
- Черкассы+32°... +16°
- Чернигов+30°... +14°
- Черновцы+26°... +17°