В Киеве завтра без осадков, температура днем до +31°

17:00, 1 сентября 2020
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В столице завтра будет жарко.

В Киеве завтра будет жарко / фото УНИАН
В Киеве завтра будет жарко / фото УНИАН

Погода в Киеве 2 сентября будет жаркой, температура днем поднимется до +31°.

На западе Украины объявили штормовое предупреждение на 1 сентября

Согласно прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +31°, вечером - до +30°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3,0 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:12, а зайдет в 19:41.

По народному прогнозу, 2 сентября - пророка Самуила. Собираются в стаи перелетные птицы, готовятся к отлету в теплые края. Пора дергать свеклу и морковь, огороду поклониться.

Погода в Украине

В среду, 2 сентября, по всей Украине будет очень жарко и без осадков, температура местами поднимется до +36°.

Синоптики рассказали, что погода в Украине осенью будет теплой и сухой, а зимой не ожидается полноценного снежного покрова. 

В ближайшие дни в Украине будет сохранятся жаркая и сухая погода. Дожди вернутся 11 сентября. 

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Швецова

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Теги: #погода в Киеве
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