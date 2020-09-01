Синоптики рассказали, когда в Украину вернутся дожди
Ближайшие дни в Украине будут солнечными.
Конец августа и начало сентября в Украине выдались жаркими. УНИАН узнал, когда к нам вернутся дожди.
Стало известно, какой будет погода в Украине в первые дни сентября
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в течение 1-10 сентября дождей в Украине не ожидается. При этом на востоке и юге будет сохраняться жаркая погода до +30 градусов и выше. В остальных регионах жара спадет уже 2 сентября.
Дожди в Украину вернутся в пятницу, 11 сентября. В этот день осадки ожидаются в Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Киевской, Черновицкой и Львовской областях.
Ожидается, что периодические дожди будут идти в различных регионах Украины аж до конца первого осеннего месяца.
Погода в Украине
Во вторник, 1 сентября, в Украине будет очень жарко и практически без осадков. На юге и востоке страны температура днем поднимется до +35°.
В начале сентября по всей Украине будет сохраняться очень жаркая погода, во многих регионах температура воздуха поднимется выше +30 градусов. При этом осадков в стране не ожидается.
Народный синоптик Владимир Деркач сообщил, что погода в сентябре 2020 в Украине будет преимущественно теплой, заморозков и сильных дождей не ожидается.
- Винница+33°... +16°
- Днепр+35°... +19°
- Донецк+35°... +16°
- Житомир+32°... +17°
- Запорожье+36°... +20°
- Ивано-Франковск+26°... +13°
- Киев+32°... +18°
- Кропивницкий+35°... +15°
- Луганск+35°... +16°
- Луцк+23°... +16°
- Львов+21°... +14°
- Николаев+35°... +15°
- Одесса+31°... +18°
- Полтава+33°... +18°
- Ровно+27°... +15°
- Симферополь+34°... +17°
- Сумы+32°... +17°
- Тернополь+30°... +15°
- Харьков+34°... +18°
- Херсон+36°... +15°
- Хмельницкий+32°... +15°
- Черкассы+32°... +16°
- Чернигов+30°... +14°
- Черновцы+28°... +17°