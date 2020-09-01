Синоптики рассказали, когда в Украину вернутся дожди

12:03, 1 сентября 2020
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Ближайшие дни в Украине будут солнечными.

Дожди в Украину вернутся нескоро / фото ua.depositphotos.com
Дожди в Украину вернутся нескоро / фото ua.depositphotos.com

Конец августа и начало сентября в Украине выдались жаркими. УНИАН узнал, когда к нам вернутся дожди. 

Стало известно, какой будет погода в Украине в первые дни сентября

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в течение 1-10 сентября дождей в Украине не ожидается. При этом на востоке и юге будет сохраняться жаркая погода до +30 градусов и выше. В остальных регионах жара спадет уже 2 сентября.

Дожди в Украину вернутся в пятницу, 11 сентября. В этот день осадки ожидаются в Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Киевской, Черновицкой и Львовской областях.

Ожидается, что периодические дожди будут идти в различных регионах Украины аж до конца первого осеннего месяца.

Погода в Украине

Во вторник, 1 сентября, в Украине будет очень жарко и практически без осадков. На юге и востоке страны температура днем поднимется до +35°.

В начале сентября по всей Украине будет сохраняться очень жаркая погода, во многих регионах температура воздуха поднимется выше +30 градусов. При этом осадков в стране не ожидается. 

Народный синоптик Владимир Деркач сообщил, что погода в сентябре 2020 в Украине будет преимущественно теплой, заморозков и сильных дождей не ожидается.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Швецова

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Теги: #погода в Украине#дождь в Украине
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