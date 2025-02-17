Максимально столбики термометров поднимутся до -5°.

Сегодня, 17 февраля, в Киеве весь день будет мороз. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Утром столбики термометров покажут -9°, а днем максимально повысятся до -5°. Ожидается практически безоблачная погода, без осадков.

Ветер переменный, 3-8 м/с. Атмосферное давление немного ниже нормы, 753-755 миллиметров ртутного столба.

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Во Львове в понедельник будет ясно. Ночью -9°, днем -3°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью -13°, днем -4°.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью -12°, днем -5°.

В Тернополе 17 февраля ночью будет -9°, днем -3°, ясно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью -9°, днем -5°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -8°, днем -2°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -6°, днем +2°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью -6°, днем -2°.

В Виннице сегодня будет -8°...-3°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник ночью будет -9°, днем -4°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -13°...-5°, ясно.

В Черкассах сегодня будет ночью -8°, днем -4°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет -8°, днем -1°, небольшая облачность.

В Полтаве - пасмурно, снег, температура воздуха -10°...-4°.

В Одессе 17 февраля - небольшая облачность, температура ночью -4°, днем +1°.

В Херсоне в понедельник ночью будет -6°, днем +1°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -7°, днем +2°.

В Запорожье температура ночью -11°, днем -2°, практически безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -15°, а днем -6°, небольшая облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -15°, днем -5°.

В Днепре температура ночью будет -8°, днем -2°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, -5°...-1°.

В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью -17°, днем -4°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -16°, днем -4°.

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