В Киеве сегодня без осадков, температура до +29°

В Киеве сегодня потеплеет.

В Киеве сегодня будет жарко / фото УНИАН

Погода в Киеве 17 августа будет солнечной, температура днем до +29°.

По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +29°, вечером - до +28°. Ветер переменный, до 2,3 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:45, а зайдет в 20:18.

Погода в Украине

Погода в Украине 14 августа будет теплой. На востоке без осадков, температура до +29°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +29°.

Погода в Украине на 17 августа / УНИАН

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +29°.

В северных областях без осадков. Температура до +29°. В центре облачно с прояснениями, температура до +31°.

Погода в Киеве сегодня будет теплой / фото УНИАН

Прогноз погоды в Украине

Ранее заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня ранее рассказала, что на этой неделе в Украину придет долгожданное потепление, при этом в западных областях возможны дожди. Однако, по прогнозу синоптика, уже до конца недели снова может похолодать.

На прошлой неделе в Одессе прошел сильный дождь с грозой, который затопил улицы города. Из-за ливня потопы случились на улице Балковской и в районе Пересыпи, на Таировском жилом массиве (в частности, улицах Ильфа и Петрова, Академика Вильямса, площади Независимости). "Поплыл" также и центр города - от знаменитой Дерибасовской до Таможенной площади.