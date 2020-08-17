В Киеве сегодня без осадков, температура до +29°
В Киеве сегодня потеплеет.
Погода в Киеве 17 августа будет солнечной, температура днем до +29°.
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +29°, вечером - до +28°. Ветер переменный, до 2,3 м/с.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в ближайшие дни
Солнце в столице взошло в 05:45, а зайдет в 20:18.
Погода в Украине
Погода в Украине 14 августа будет теплой. На востоке без осадков, температура до +29°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +29°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +29°.
В северных областях без осадков. Температура до +29°. В центре облачно с прояснениями, температура до +31°.
Прогноз погоды в Украине
Ранее заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня ранее рассказала, что на этой неделе в Украину придет долгожданное потепление, при этом в западных областях возможны дожди. Однако, по прогнозу синоптика, уже до конца недели снова может похолодать.
На прошлой неделе в Одессе прошел сильный дождь с грозой, который затопил улицы города. Из-за ливня потопы случились на улице Балковской и в районе Пересыпи, на Таировском жилом массиве (в частности, улицах Ильфа и Петрова, Академика Вильямса, площади Независимости). "Поплыл" также и центр города - от знаменитой Дерибасовской до Таможенной площади.
- Винница+29°... +16°
- Днепр+30°... +15°
- Донецк+29°... +11°
- Житомир+29°... +14°
- Запорожье+30°... +15°
- Ивано-Франковск+28°... +12°
- Киев+30°... +12°
- Кропивницкий+30°... +12°
- Луганск+29°... +13°
- Луцк+29°... +16°
- Львов+25°... +15°
- Николаев+31°... +17°
- Одесса+28°... +15°
- Полтава+28°... +14°
- Ровно+29°... +15°
- Симферополь+28°... +14°
- Сумы+27°... +15°
- Тернополь+28°... +15°
- Харьков+28°... +15°
- Херсон+30°... +13°
- Хмельницкий+27°... +16°
- Черкассы+30°... +13°
- Чернигов+30°... +12°
- Черновцы+28°... +16°