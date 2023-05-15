Неделя в Киеве начнется с потепления. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Утром столбики термометров в столице покажут +15°...+19°, а в течение дня воздух прогреется до летних показателей в +24°...+25°. Ожидается облачная погода, однако без осадков.
Ветер будет юго-восточный, 1 - 2,9 м/с. Атмосферное давление пониженное - 748 миллиметров ртутного столба.
Погода 15 мая - прогноз на сегодня
Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +12°, днем +15°, сильный дождь.
В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +10°, днем +17°, ливень.
В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью +10°, днем +17°, ливень.
В Тернополе 15 мая ночью будет +11°, днем +18°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.
В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +17°, небольшой дождь.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +9°, днем +17°, ливень.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +13°, днем +17°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.
В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +18°.
В Виннице сегодня будет +9°...+20°, облачно с прояснениями.
В Житомире в понедельник будет ночью +9° днем +21°, пасмурно, сплошная облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+22°, облачно с прояснениями.
В Черкассах сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +21°.
В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +24°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +12°...+21°.
В Одессе 15 мая - облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +18°.
В Херсоне в понедельник ночью будет +10°, днем +24°, небольшая облачность.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +22°.
В Запорожье температура ночью +12°, днем +22°, небольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +9°...+21°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +21°.
В Днепре температура ночью будет +13°, днем +21°, небольшая облачность.
В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +8°...+21°.
В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью +7°, днем +21°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +21°.