Осадков 15 мая в столице не ожидается.

Неделя в Киеве начнется с потепления. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Утром столбики термометров в столице покажут +15°...+19°, а в течение дня воздух прогреется до летних показателей в +24°...+25°. Ожидается облачная погода, однако без осадков.

Ветер будет юго-восточный, 1 - 2,9 м/с. Атмосферное давление пониженное - 748 миллиметров ртутного столба.

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Погода 15 мая - прогноз на сегодня

Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +12°, днем +15°, сильный дождь.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +10°, днем +17°, ливень.

В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью +10°, днем +17°, ливень.

В Тернополе 15 мая ночью будет +11°, днем +18°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +17°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +9°, днем +17°, ливень.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +13°, днем +17°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.

В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +18°.

В Виннице сегодня будет +9°...+20°, облачно с прояснениями.

В Житомире в понедельник будет ночью +9° днем +21°, пасмурно, сплошная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+22°, облачно с прояснениями.

В Черкассах сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +21°.

В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +24°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +12°...+21°.

В Одессе 15 мая - облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +18°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +10°, днем +24°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +22°.

В Запорожье температура ночью +12°, днем +22°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +9°...+21°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +21°.

В Днепре температура ночью будет +13°, днем +21°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +8°...+21°.

В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью +7°, днем +21°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +21°.

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