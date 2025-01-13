Во вторник, 14 января, в Киеве ожидается самый холодный день текущей недели, впереди - небольшое потепление. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью температура в столице снизится до -3°, а днем столбики термометров максимально поднимутся до -1°. Ожидается практически безоблачная погода, без осадков.
Ветер будет преимущественно западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление в течение дня снизится с 760 до 753 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 14 января
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью -5°, днем -1°.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем -1°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -5°, днем -1°.
В Тернополе 14 января ночью будет -4°, днем -1°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -5°, днем -3°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -4°, днем 0°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -5°, днем 0°, ясно.
В Черновцах во вторник - практически безоблачно, ночью -5°, днем 0°.
В Виннице завтра будет -3°...-1°, небольшая облачность.
В Житомире во вторник ночью будет -4°, днем -1°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут -4°...0°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра будет ночью -2°, днем 0°, небольшая облачность.
В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +0°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -3°...-1°.
В Одессе 14 января - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +1°.
В Херсоне во вторник ночью будет -3°, днем +1°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +1°.
В Запорожье температура ночью -3°, днем 0°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -3°, а днем -1°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем -1°.
В Днепре температура ночью будет -3°, днем 0°, небольшая облачность.
В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, -6°...-1°.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +1°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -2°, днем 0°.