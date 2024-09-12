В пятницу, 13 сентября, киевлян ждет влажный, но теплый день. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью в столице ожидается +18°...+19°, а днем воздух прогреется до летних +24°...+27°. В течение дня будет облачная погода с прояснениями, ожидается дождь.
Ветер останется юго-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 743 миллиметра ртутного столба.
Погода 13 сентября - прогноз по Украине
Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +25°, небольшой дождь.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°, небольшой дождь.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°, небольшой дождь.
В Тернополе 13 сентября ночью будет +14°, днем +25°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°, небольшой дождь.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +26°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +27°, пасмурно, дождь.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°.
В Виннице завтра будет +15°...+26°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Житомире в пятницу ночью будет +16°, днем +26°, небольшая облачность, дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+26°, небольшая облачность, гроза.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°, гроза.
В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +29°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+28°, дождь.
В Одессе 13 сентября - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +25°, дождь.
В Херсоне в пятницу ночью будет +18°, днем +28°, небольшая облачность, дождь.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°, дождь.
В Запорожье температура ночью +19°, днем +26°, небольшая облачность, гроза.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +17°, а днем +27°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +26°, небольшой дождь.
В Днепре температура ночью будет +19°, днем +26°, небольшая облачность, дождь.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +17°...+27°, дождь.
В Краматорске завтра практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +29°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +29°.