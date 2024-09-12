Несмотря на осадки, температура в столице будет комфортной.

В пятницу, 13 сентября, киевлян ждет влажный, но теплый день. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью в столице ожидается +18°...+19°, а днем воздух прогреется до летних +24°...+27°. В течение дня будет облачная погода с прояснениями, ожидается дождь.

Ветер останется юго-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 743 миллиметра ртутного столба.

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Погода 13 сентября - прогноз по Украине

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +25°, небольшой дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°, небольшой дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°, небольшой дождь.

В Тернополе 13 сентября ночью будет +14°, днем +25°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +26°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +27°, пасмурно, дождь.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°.

В Виннице завтра будет +15°...+26°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире в пятницу ночью будет +16°, днем +26°, небольшая облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+26°, небольшая облачность, гроза.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°, гроза.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +29°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+28°, дождь.

В Одессе 13 сентября - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +25°, дождь.

В Херсоне в пятницу ночью будет +18°, днем +28°, небольшая облачность, дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°, дождь.

В Запорожье температура ночью +19°, днем +26°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +17°, а днем +27°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +26°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +26°, небольшая облачность, дождь.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +17°...+27°, дождь.

В Краматорске завтра практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +29°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +29°.

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