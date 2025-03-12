Четверг в Киеве будет теплый, но влажный. Об этом сообщает Погода УНИАН.
13 марта температура в столице повысится на несколько градусов, по сравнению со средой. Ночью ожидается +8°, а днем воздух прогреется до +16°...+18°. День будет пасмурный, ожидается небольшой дождь.
Атмосферное давление сильно пониженное, 733-740 миллиметров ртутного столба. Ветер будет южный и юго-восточный, 7-12 м/с.
Погода 13 марта
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +15°, дождь.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +17°, небольшой дождь.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +8°, днем +16°, небольшой дождь.
В Тернополе 13 марта ночью будет +7°, днем +15°, небольшая облачность, дождь.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +17°, небольшой дождь.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +17°, дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем +15°, пасмурно, дождь.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +7°, днем +19°, дождь.
В Виннице завтра будет +6°...+17°, небольшая облачность, дождь.
В Житомире в четверг ночью будет +8°, днем +16°, небольшая облачность, дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+16°, небольшая облачность, дождь.
В Черкассах завтра будет ночью +6°, днем +14°, небольшая облачность.
В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +18°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +6°...+15°, дождь.
В Одессе 13 марта - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +14°.
В Херсоне в четверг ночью будет +7°, днем +17°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +16°.
В Запорожье температура ночью +8°, днем +19°, облачно с прояснениями.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +5°, а днем +16°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +16°, дождь.
В Днепре температура ночью будет +8°, днем +18°, облачно с прояснениями.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +13°...+24°.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +22°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +6°, днем +20°.