Температура в столице повысится до +18°.

Четверг в Киеве будет теплый, но влажный. Об этом сообщает Погода УНИАН.

13 марта температура в столице повысится на несколько градусов, по сравнению со средой. Ночью ожидается +8°, а днем воздух прогреется до +16°...+18°. День будет пасмурный, ожидается небольшой дождь.

Атмосферное давление сильно пониженное, 733-740 миллиметров ртутного столба. Ветер будет южный и юго-восточный, 7-12 м/с.

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Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +15°, дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +17°, небольшой дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +8°, днем +16°, небольшой дождь.

В Тернополе 13 марта ночью будет +7°, днем +15°, небольшая облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +17°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +17°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем +15°, пасмурно, дождь.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +7°, днем +19°, дождь.

В Виннице завтра будет +6°...+17°, небольшая облачность, дождь.

В Житомире в четверг ночью будет +8°, днем +16°, небольшая облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+16°, небольшая облачность, дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +6°, днем +14°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +18°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +6°...+15°, дождь.

В Одессе 13 марта - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +14°.

В Херсоне в четверг ночью будет +7°, днем +17°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +16°.

В Запорожье температура ночью +8°, днем +19°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +5°, а днем +16°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +16°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +8°, днем +18°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +13°...+24°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +22°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +6°, днем +20°.

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