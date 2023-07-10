Температура в столице будет на пару градусов ниже, чем сегодня.

Во вторник, 11 июля, киевлян ждет самый прохладный день недели, ведь столбики термометров слегка превысят отметку в +20°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью температура в столице будет около +15°...+16°, а днем воздух прогреется до +21°. Ожидается облачная погода с прояснениями, но без осадков.

Ветер будет северно и северо-западного направлений, а его скорость не превысит 2,7 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 746-747 миллиметров ртутного столба.

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Погода 11 июля - прогноз по городам Украины

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +22°, ливень.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +21°, легкий дождь.

В Ривне завтра ожидается облачная с прояснениями погода, ночью +13°, днем +21°.

В Тернополе 11 июля ночью будет +14°, днем +21°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность ночью +12°, днем +20°, легкий дождь.

В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +21°, ливень.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +28°, практически безоблачно.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +16°, днем +23°, ливень.

В Виннице завтра будет +12°...+22°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире во вторник будет ночью +13° днем +22°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+21°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +22°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +24°, небольшая облачность, возможен легкий дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+21°.

В Одессе 10 июля - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +28°.

В Херсоне во вторник ночью будет +15°, днем +28°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +15°, днем +28°.

В Запорожье температура ночью +16°, днем +24°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +14°...+21°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +21°, гроза.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +23°, небольшая облачность, небольшой дождь.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +15°...+23°, легкий дождь.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +14°, днем +21°.

В Северодонецке - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +15°, днем +21°.

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