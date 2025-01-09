Во второй половине дня в столице пойдет дождь.

Пятницу в киеве еще будет теплой, а в субботу, 11 января, ожидается похолодание. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью 10 числа столбики термометров покажут +4°, а днем воздух прогреется до +7°. День будет пасмурный, а вечером начнется дождь.

Ветер ожидается преимущественно южный, 7-12 м/с. Атмосферное давление пониженное, 739-742 миллиметра ртутного столба.

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Погода 10 января - прогноз по Украине

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью 0°, днем +9°, мокрый снег.

В Луцке будет пасмурно, ночью +1°, днем +7°, мокрый снег.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью +1°, днем +7°, мокрый снег.

В Тернополе 10 января ночью будет +1°, днем +7°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +8°, мокрый снег.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +10°, мокрый снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем +3°, пасмурно, сильный снег с дождем.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +2°, днем +9°, мокрый снег.

В Виннице завтра будет +2°...+7°, небольшая облачность, дождь.

В Житомире в пятницу ночью будет +1°, днем +7°, небольшая облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+7°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +5°, днем +9°, пасмурно.

В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +12°, пасмурно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +4°...+10°.

В Одессе 10 января - пасмурно, температура ночью +8°, днем +10°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +9°, днем +14°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +11°.

В Запорожье температура ночью +6°, днем +10°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +2°, а днем +9°, пасмурно, небольшой дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +8°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +6°, днем +9°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +8°...+14°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +5°, днем +11°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +4°, днем +12°.

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