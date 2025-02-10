В понедельник, 10 февраля, киевлян ждет по-настоящему зимняя погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Утром столбики термометров покажут -7°, а днем температура максимально повысится до -4°. День будет пасмурный, но осадков не ожидается.
Атмосферное давление снизится ближе к норме, 761-763 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
Погода 10 февраля
Во Львове в понедельник будет ясно. Ночью -6°, днем +2°.
В Луцке будет ясно, ночью -7°, днем 0°.
В Ривне сегодня ожидается ясная погода, ночью -7°, днем -1°.
В Тернополе 10 февраля ночью будет -6°, днем +1°, ясно.
В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью -7°, днем -1°.
В Ивано-Франковске будет ясно, ночью -7°, днем -1°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -2°, днем +6°, пасмурно.
В Черновцах в понедельник - ясно, ночью -6°, днем 0°.
В Виннице сегодня будет -6°...0°, небольшая облачность.
В Житомире в понедельник ночью будет -5°, днем -1°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут 7°...-1°, небольшая облачность.
В Черкассах сегодня будет ночью -5°, днем -2°, пасмурно.
В Кропивницком температура ночью будет -6°, днем -1°, пасмурно.
В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -6°...-2°.
В Одессе 10 февраля - небольшая облачность, температура ночью -5°, днем 0°.
В Херсоне в понедельник ночью будет -4°, днем -1°, небольшая облачность.
В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью -6°, днем 0°.
В Запорожье температура ночью -6°, днем -2°, небольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -7°, а днем -3°, пасмурно.
В Харькове - пасмурно, температура ночью -8°, днем -4°.
В Днепре температура ночью будет -6°, днем -2°, облачно с прояснениями.
В Симферополе в понедельник будет пасмурно, -5°...-3°.
В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью -8°, днем -3°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -8°, днем -3°.