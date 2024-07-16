Синоптики прогнозируют усложнение погоды в городе и области.

В Харькове на 16 июля объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Усложнение погоды, в частности, грозы, град и шквалы, ожидаются и по территории Харьковской области.

"Днем 16 июля с сохранением до конца суток по городу и области ожидается гроза; местами град и шквал 15-20 м/с", - сообщают синоптики.

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Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Харькове и Харьковской области - прогноз на ближайшие дни

16 июля на Харьковщине будет переменная облачность. По области днем местами пройдет кратковременный дождь; гроза, местами град. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами шквал 15-20 м/с. Температура воздуха днем 33-38°. В Харькове днем также кратковременный дождь, гроза, а столбики термометров покажут 35-37°.

17 июля будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 19-24°, днем разогреет до 34-39°.

18 июля будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, а днем ожидается кратковременный дождь. Гроза, местами град и шквал 15-20 м/с. Ветер восточный, 7-12 м/с. Ночью будет 20-25°, днем снова сильная жара 34-39°.

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