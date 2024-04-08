Натальа Диденко прогнозирует сухой и теплый день в большим количеством солнца.

Во вторник, 9 апреля, украинцев ждет прекрасная весенняя погода. Об этом говорит известный синоптик Наталья Диденко.

"Вторник продолжает волшебную весну. Завтра в Украине везде будет солнечно, сухо и тепло. Идеальный синоптический день", - говорит синоптик.

Так, по ее данным, температура воздуха в течение дня 9 апреля составит +21...+25 градусов.

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В Киеве также ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха +23...+25 градусов.

"Наслаждайтесь", - посоветовала эксперт по погоде.

В Украину идет летнее тепло - прогноз на неделю

По данным Погода УНИАН, текущая неделя порадует украинцев теплом. Местами ожидается даже жаркая погода, так что температура в отдельных областях будет повышаться до летних +25...+27 градусов.

Так, 9 и 10 апреля в большинстве областей столбики термометров днем будут показывать +22°...+25°. С середины недели, 11 числа, ожидается некоторое изменение погоды. На западе, в большинстве северных областей и в Винницкой области температура снизится до +16°...+19°. В то же время на остальной территории станет еще теплее, +22°...+27°.

Впоследствии это снижение температуры распространится по всей стране и в конце недели по всей стране ожидается около +18°...+22°.

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