Повышение температуры ожидается уже в ближайшие дни.

Ближайшая неделя в Украине будет по-летнему теплой и даже жаркой. Во многих областях воздух прогреется до +25°...+27°. В середине недели ожидается небольшое снижение температуры, но все равно будет очень тепло. Существенных осадков в ближайшие дни не ожидается - нас ждет небольшая облачность, местами будет ясно и безоблачно. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

8 апреля столбики термометров в Украине покажут +19°...+25°. Ожидается переменная облачность, на юго-востоке будет преимущественно ясно и безоблачно.

Во вторник, 9 апреля, столбики термометров в Украине покажут +22°...+25°, лишь местами в крыму и Одесской области может быть +19°...+20°. Осадков не будет, лишь небольшая облачность.

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В среду, 10 апреля, погода в Украине существенно не изменится. Воздух практически по всей стране прогреется до летних +22°...+25°. Без осадков.

В середине недели, 11 апреля, на западе, в Винницкой и в большинстве северных областях температура снизится до +16°...+19°. При этом на остальной территории станет еще теплее, +22°...+27°.

Перед выходными, 12 апреля, это небольшое снижение температуры охватит всю страну. Столбики термометров на западе, севере, а также в Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях покажут +17°...+20°, а на остальной территории будет +21°...+24°, лишь местами на Херсонщине воздух прогреется до +25°.

На выходных, 13 и 14 апреля, солнца в Украине станет меньше, а туч больше. Температура к концу недели ожидается в пределах +18°...+22°.

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