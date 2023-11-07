Уже 8 ноября на территорию Украины поступит циклон с юго-запада, а впоследствии придет еще один циклон - более мощный.

В Украину идут два циклона, один из которых будет достаточно мощным. В целом на этой неделе нас будет ждать переменчивая погода - будут чередоваться периоды солнца и дождей. В то же время ожидается определенное снижение температуры. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"Уже 8 ноября на территорию Украины поступает циклон с юго-запада. Соответственно, он принесет осадки практически по всей территории Украины, преимущественно в виде дождя. Только ночью на высокогорье Карпат может быть мокрый снег. Остальная территория - просто дождь", - рассказала синоптик.

Днем 9 ноября, по ее данным, этот циклон уже будет отходить в восточном направлении, поэтому в большинстве областей осадки будут прекращаться, только на востоке еще может дождить. На следующий день, 10 ноября, снова будет преобладать погода без осадков.

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8-9 ноября температура воздуха снизится: ночью будет всего +1...+6 тепла, а днем в большинстве областей лишь +6 ... +13. немного теплее будет на юге, но и там температура снизится. 10 ноября температура ночью по всей Украине уже составит от +4 до -2 градусов.

"Но, опять же, не падаем духом, потому что на 11 ноября у нас хоть и будет поступать новый циклон, и преимущественно во многих областях дожди пройдут, в Карпатах - снова с мокрым снегом, и температура немножко повысится за счет того, что будет больше облачности. Поэтому в ночь на субботу 11 ноября будет +2...+8 тепла. Но в дневные часы остается стабильно +7 ... +13", - рассказала синоптик.

Сильного урагана, как недавно был на фоне прохождения циклона, на этой неделе не ожидается, говорит Наталья Птуха. Циклон, который будет проходить в среду, не столь активен, хоть и будет сопровождаться порывами до 15-20 м/с.

Дожди будут умеренные-как в среду, так и в субботу, когда придет следующий циклон с юго-запада. Первыми приход циклона встретят Карпаты и Закарпатье.

"Этот второй циклон будет достаточно мощный. Возможно, где-то по югу будет немножко больше осадков, потому что циклон будет заходить с юго-запада", - прогнозирует синоптик.

Будет ли в Украине снег?

Синоптик Наталья Птуха также сообщила, что в Карпатах на этой неделе ожидается снег, снег с дождем или просто мокрый снег, а в конце недели уже возможно образование снежного покрова. в то же время на остальной территории Украины осадки будут в виде дождя.

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