Штормовое предупреждение: украинцев предупредили об ухудшении погоды

18:11, 5 апреля 2021
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В большинстве регионов объявлен желтый уровень опасности.

Украинцев предупредили о порывах ветра 6 апреля / фото УНИАН
Украинцев предупредили о порывах ветра 6 апреля / фото УНИАН

Во вторник, 6 апреля, в большинстве регионов ухудшится погода: синоптики предупредили о сильных порывах ветра.

Во Львове - снег, в центре - до +15°: прогноз погоды в Украине на завтра (карта)Об этом сообщает Украинский гидрометцентр на странице в Facebook.

Так, порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду ночью ожидаются в западных, а днем в центральных, восточных и южных областях.

В большинстве регионов объявлен желтый уровень опасности или штормовое предупреждение.

Объявлен желтый уровень опасности / фото facebook.com/ukrgmc.official
Объявлен желтый уровень опасности / фото facebook.com/ukrgmc.official

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Автор: Катерина Шварц

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