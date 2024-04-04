5 апреля часть Украины окажется в поле осадков / фото Pixabay

Перед выходными, 5 апреля, украинцев ждет прохладная погода с небольшой облачностью. Только на западе страны станет чуть теплее, однако там пройдут дожди, местами осадки будут сильными. Также мокрая погода ожидается в Житомирской и Винницкой областях. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +3°, днем +15°.
  • Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +16°, небольшой дождь.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +15°, сильный дождь.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +7°, днем +15°, сильный дождь.
  • В Тернополе 5 апреля ночью будет +8°, днем +16°, небольшая облачность, сильный дождь.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +14°, сильный дождь.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая, ночью +6°, днем +18°, сильный дождь.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем +19°, облачно с прояснениями, возможен дождь.
  • В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +6°, днем +17°, небольшой дождь.
  • В Виннице завтра будет +4°...+16°, небольшая облачность, дождь.
  • В Житомире в пятницу будет ночью +3° днем +14°, небольшая облачность, сильный дождь.
  • В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+13°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет ясно и безоблачго, ночью +5°, днем +13°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +17°, ясно и безоблачно.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +2°...+12°.
  • В Одессе 5 апреля - практически безоблачно, температура ночью +11°, днем +15°.
  • В Херсоне в пятницу ночью будет +9°, днем +19°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +19°.
  • В Запорожье температура ночью +7°, днем +14°, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +2°, а днем +11°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +12°.
  • В Днепре температура ночью будет +6°, днем +14°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +7°...+16°.
  • В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +14°.
  • В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +4°, днем +13°.
5 апреля в большинстве обалстей Украины будет +13...+16 градусов / фото УНИАН

Приметы погоды 5 апреля

Если в этот день идет сильный дождь, то летом будет много грибов, а если птицы не поют, то жди ухудшения погоды.

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