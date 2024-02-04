Осадки продолжатся, однако их станет меньше.

В воскресенье, 4 февраля, в Украине станет еще теплее. В большинстве областей температура поднимется до +4°...+7°, а местами на юге и западе страны воздух прогреется до +9°...+10°. Дожди продолжатся в большинстве областей, однако их интенсивность станет меньше. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет небольшая облачность. Ожидаются небольшие дожди. Столбики термометров покажут +6°...+7°, а на Прикарпатье и в Закарпатской области воздух прогреется до +9°...+10°.

На севере Украины будет преимущественно сухо. Осадки ожидаются лишь в Житомирской области. Температура в течение дня ожидается от +4° до +6°. Переменная облачность.

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Жителей востока Украины ждет преимущественно пасмурная погода. Температура будет такая же, как и на севере, +4°...+6°. Местами пройдут небольшие дожди.

В центральной части Украины тепло распределится неравномерно. В полтавской, Днепропетровской и Черкасской областях будет +4°...+5°, а на остальной территории воздух прогреется до +7°. Местами пройдут дожди.

На юге тоже ожидаются небольшие температурные контрасты. В крыму и Запорожской области ожидается около +6°, а на остальной территории воздух прогреется до +9°...+10°. В отдельных областях пройдут дожди.

Приметы погоды 4 февраля

Про этот день говорили, что уже прошла половина зимы. Именно 4 февраля наступают февральские морозы, в народе - тимофеевские морозы.

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