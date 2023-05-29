Синоптики предупреждают о грозах 30 мая.

На вторник, 30 мая, в некоторых областях Украины объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, завтра в Крыму и еще шести областях ожидаются грозы.

"30 мая в восточных, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях грозы", - говорится в предупреждении.

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Из-за непогоды в указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

Какая погода будет в Украине до конца весны

В ближайшие дни в Украине ожидается стабильная погода без скачков температуры и интенсивных осадков.

По данным Погода УНИАН, 30 мая облачности в Украине станет больше. В восточных областях, а также На Днепропетровщине, Запорожье и в Крыму ожидаются дожди, местами осадки будут с грозами. В большинстве областей столбики термометров покажут +22°...+26°, продет кое-где похолодает до +18°...+22°.

Отанный весенний день в Украине будет с достаточно комфортной температурой, столбики термометров покажут +21°...+25°, в то же время в Одесской и Закарпатской областях воздух прогреется до +26°...+27°.

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