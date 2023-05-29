Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что в ближайшие дни кое-где температура в Украине будет на 3-5 градусов ниже нормы.

В течение новой недели в Украине будет преобладать стабильная погода, без резких колебаний температуры и значительных осадков. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

Однако, по его словам, атмосферные фронты периодически все же будут пересекать Украину. Они принесут нам небольшие, кое-где умеренные дожди.

"Температурный фон ожидается в пределах нормы, но в отдельные дни в северных и западных областях на фоне поступления свежих воздушных масс с севера температура окажется ниже нормы на 3-5 °С", - спрогнозировал Кибальчич.

Видео дня

Погода сегодня - прогноз на 29 мая

Сегодня днем в южной части, на Донбассе и в Карпатском регионе пройдут небольшие, местами умеренные дожди в сопровождении гроз. На остальной территории страны будет сухо. Днем воздух прогреется до +19...+24 °С, в южной части будет аж +23...+28 °С.

Погода 30 мая - прогноз синоптика

Во вторник, по прогнозу Игоря Кибальчича, в южной и восточной части страны (кроме Одесской области) ожидаются дожди с грозами, днем на крайнем западе также начнутся осадки. В остальных регионах страны сухо. Температура воздуха ночью +7...+12 °С, в южных и восточных областях +10 ... +15 °С; днем +20...+25 °С, на севере Левобережья +17...+ 22 °С.

Погода 31 мая - каким будет последний день весны в Украине

В среду, 31 мая, ночью небольшие дожди возможны на крайнем востоке и на Черниговщине, днем в центральных и южных областях пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами. Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 °С, днем +18...+23 °С, на юге до +26 °С.

Июнь 2023 - какая погода будет в Украине

По прогнозу Укргидрометцентра, июнь 2023 в Украине будет очень теплым. Предполагается, что средняя температура будет на 1-1,5° выше нормы. В то же время количество осадков ожидается в пределах климатической нормы.

Вас также могут заинтересовать новости: