Жары 28 июля в Украине не будет даже на юге страны.

В пятницу, 28 июля, дожди и ливни покинут западные области и сместятся в сторону Левобережья. Осадки ожидаются на юге и востоке, а также в некоторых центральных областях. В большинстве областей ожидается комфортная температура, жары не будет даже на юге. В отдельных областях будет свежо, +19°...+21°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +14°, днем +24°.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +19°, возможен легкий дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +22°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°.

В Тернополе 28 июля ночью будет +11°, днем +22°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +23°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +23°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +23°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.

В Виннице завтра будет +12°...+25°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +12° днем +23°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+23°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +23°.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +24°, небольшая облачность.

В Полтаве - пасмурно,сплошная облачность, температура воздуха +17°...+21°, ливень.

В Одессе 28 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +27°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +15°, днем +26°, небольшая облачность, ливень.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +22°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах завтра температура воздуха составит +17°...+22°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +24°, гроза.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +22°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +15°...+21°, ливень.

В Краматорске завтра будетнебольшая облачность, температура ночью +20°, днем +24°, легкий дождь.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +21°, днем +28°.

Народный прогноз на 28 июля

28 июля - Владимира Великого, равноапостольного князя. По народному календарю этот день считается серединой лета.

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