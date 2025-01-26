Будет немного ветрено и без осадков, говорит Наталка Диденко.

В понедельник, 27 января, в Украине осадков не предвидится. В целом погода будет "несколько ветреная весенняя", сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, Украина, как и вся восточная часть Европы, "окажется в преимущественно сухой погоде", в отличие от западной части Европы, где "крутится бурный циклон" и пройдут дожди.

"Предполагается хотя и несколько ветреная (не такой ветер, конечно, как на западе Европы, но все же порывистая) весенняя погода. Потому что температура воздуха повышается и повышается", - рассказала Диденко.

Видео дня

По ее информации, в понедельник температура в течение дня составит +5...+11 градусов, а в западных областях и в южной части - +8...+13 градусов.

"В Киеве в понедельник будет без осадков, ветер южный порывистый и тепло, днем до +7+9 градусов", - отметила синоптик.

Также она опубликовала прогноз погоды на конец января, хотя и добавила, что он "требует уточнения". По ее словам, "завершение января будет в Украине не просто теплым, а очень теплым".

"Уточняю, что прогнозируемые +20 градусов несколько "съехали" в прогнозе вниз, но опять же, по прогнозу, местами в Украине в период 28-29 и 30 января вероятно до +12...+16 градусов. Что очень напоминает апрель, а не январь", - отметила Диденко.

По ее совам, это больше касается западных областей, южной части Украины и некоторых районов центральных областей. Однако и на остальной территории Украины будет наблюдаться теплая погода, добавила синоптик.

Погода в Украине: актуальные новости

Как сообщал УНИАН, синоптик Диденко ранее прогнозировала пик тепла с понедельника, 27 января. В частности, по ее словам, в южной части и в западных областях, вероятно, местами будет до +12...+15 градусов.

О резком потеплении рассказывал и синоптик Игорь Кибальчич. По его данным, во многих регионах на фоне резкого потепления вероятно появление туманов, которые могут усложнить видимость.

Вас также могут заинтересовать новости: