В большинстве областей ожидаются осадков.

Неделя в Украине начнется с дождливой погоды. В понедельник, 23 октября, зонтики понадобятся жителям почти всех областей. При этом ожидается ветер юго-западный, западный - 7-12 м/с, в северных областях порывы до 15-20 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Столик термометра ночью покажет +11°, днем +14°.

Во Львове в понедельник облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью +10°, днем +16°.

В Луцке будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ночью +9°, днем +16°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, легкий дождь, ночью +10°, днем +16°.

В Тернополе 23 октября ночью ожидается +10°, днем +15°, небольшая облачность.

В Хмельницком ожидается небольшая облачность, без существенных осадков, ночью +9°, днем +15°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, а местами небольшой дождь. Ночью +10°, днем +15°.

В Ужгороде столбики термометров покажут ночью +8°, днем +16°. Тучи не будут покидать небо, а местами пройдет дождь.

В Черновцах в понедельник – облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +9°, днем +15°.

В Виннице ожидается +10°...+19°, небольшая облачность, без существенных осадков.

В Житомире завтра будет ночью +11° днем +16°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+15°, легкая облачность, без существенных осадков.

В Черкассах также облачно с прояснениями,без существенных осадков, ночью +10°, днем +18°.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +19°, небольшая облачность.

В Полтаве – облачно с прояснениями, температура воздуха +12°...+19°.

В Одессе 23 октября ночью +13°, днем +26°. Ожидается временная облачность, без существенных осадков.

В Херсоне ночью будет +12°, днем +24°, легкая облачность.

В Николаеве завтра также легкая облачность, ночью +13°, днем +23°.

В Запорожье температура ночью +12°, днем +23°, легкая облачность, без существенных осадков.

В Сумах завтра температура воздуха составит +10°...+15°, облачно с прояснениями, неблльшой дождь.

В Харькове – облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +9°, днем +20°.

В Днепре температура ночью будет +11°, днем +20°, облачно с прояснениями,без существенных осадков.

В Симферополе в понедельник легкая облачность,без существенных осадков +15°...+25°.

В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем до +22°.

В Северодонецке – почти безоблачно, температура ночью +8°, днем +22°.

Приметы погоды 23 октября

Если 23 октября нет дождя, то в следующем году не будет и урожая. Если же пошел сильный ливень, то дожди останутся надолго. А вот если выдался ясный и солнечный день, то ждите скоро похолодания, а иней на траве утром сулит раннюю зиму.

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