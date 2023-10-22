Неделя в Украине начнется с дождливой погоды. В понедельник, 23 октября, зонтики понадобятся жителям почти всех областей. При этом ожидается ветер юго-западный, западный - 7-12 м/с, в северных областях порывы до 15-20 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Столик термометра ночью покажет +11°, днем +14°.
- Во Львове в понедельник облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью +10°, днем +16°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ночью +9°, днем +16°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, легкий дождь, ночью +10°, днем +16°.
- В Тернополе 23 октября ночью ожидается +10°, днем +15°, небольшая облачность.
- В Хмельницком ожидается небольшая облачность, без существенных осадков, ночью +9°, днем +15°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, а местами небольшой дождь. Ночью +10°, днем +15°.
- В Ужгороде столбики термометров покажут ночью +8°, днем +16°. Тучи не будут покидать небо, а местами пройдет дождь.
- В Черновцах в понедельник – облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +9°, днем +15°.
- В Виннице ожидается +10°...+19°, небольшая облачность, без существенных осадков.
- В Житомире завтра будет ночью +11° днем +16°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+15°, легкая облачность, без существенных осадков.
- В Черкассах также облачно с прояснениями,без существенных осадков, ночью +10°, днем +18°.
- В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +19°, небольшая облачность.
- В Полтаве – облачно с прояснениями, температура воздуха +12°...+19°.
- В Одессе 23 октября ночью +13°, днем +26°. Ожидается временная облачность, без существенных осадков.
- В Херсоне ночью будет +12°, днем +24°, легкая облачность.
- В Николаеве завтра также легкая облачность, ночью +13°, днем +23°.
- В Запорожье температура ночью +12°, днем +23°, легкая облачность, без существенных осадков.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +10°...+15°, облачно с прояснениями, неблльшой дождь.
- В Харькове – облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +9°, днем +20°.
- В Днепре температура ночью будет +11°, днем +20°, облачно с прояснениями,без существенных осадков.
- В Симферополе в понедельник легкая облачность,без существенных осадков +15°...+25°.
- В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем до +22°.
- В Северодонецке – почти безоблачно, температура ночью +8°, днем +22°.
Приметы погоды 23 октября
Если 23 октября нет дождя, то в следующем году не будет и урожая. Если же пошел сильный ливень, то дожди останутся надолго. А вот если выдался ясный и солнечный день, то ждите скоро похолодания, а иней на траве утром сулит раннюю зиму.