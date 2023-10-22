Сухо и тепло будет на большей части Украины / фото УНИАН

Неделя в Украине начнется с дождливой погоды. В понедельник, 23 октября, зонтики понадобятся жителям почти всех областей. При этом ожидается ветер юго-западный, западный - 7-12 м/с, в северных областях порывы до 15-20 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

  • В Киеве завтра будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Столик термометра ночью покажет +11°, днем +14°.
  • Во Львове в понедельник облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью +10°, днем +16°.
  • В Луцке будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ночью +9°, днем +16°.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, легкий дождь, ночью +10°, днем +16°.
  • В Тернополе 23 октября ночью ожидается +10°, днем +15°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком ожидается небольшая облачность, без существенных осадков, ночью +9°, днем +15°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, а местами небольшой дождь. Ночью +10°, днем +15°.
  • В Ужгороде столбики термометров покажут ночью +8°, днем +16°. Тучи не будут покидать небо, а местами пройдет дождь.
  • В Черновцах в понедельник – облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +9°, днем +15°.
  • В Виннице ожидается +10°...+19°, небольшая облачность, без существенных осадков.
  • В Житомире завтра будет ночью +11° днем +16°, облачно с прояснениями.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+15°, легкая облачность, без существенных осадков.
  • В Черкассах также облачно с прояснениями,без существенных осадков, ночью +10°, днем +18°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +19°, небольшая облачность.
  • В Полтаве – облачно с прояснениями, температура воздуха +12°...+19°.
  • В Одессе 23 октября ночью +13°, днем +26°. Ожидается временная облачность, без существенных осадков.
  • В Херсоне ночью будет +12°, днем +24°, легкая облачность.
  • В Николаеве завтра также легкая облачность, ночью +13°, днем +23°.
  • В Запорожье температура ночью +12°, днем +23°, легкая облачность, без существенных осадков.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +10°...+15°, облачно с прояснениями, неблльшой дождь.
  • В Харькове – облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +9°, днем +20°.
  • В Днепре температура ночью будет +11°, днем +20°, облачно с прояснениями,без существенных осадков.
  • В Симферополе в понедельник легкая облачность,без существенных осадков +15°...+25°.
  • В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем до +22°.
  • В Северодонецке – почти безоблачно, температура ночью +8°, днем +22°.
Погода в Украине 23 октября - данные от Укргидрометцентра

Приметы погоды 23 октября 

Если 23 октября нет дождя, то в следующем году не будет и урожая. Если же пошел сильный ливень, то дожди останутся надолго. А вот если выдался ясный и солнечный день, то ждите скоро похолодания, а иней на траве утром сулит раннюю зиму.

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