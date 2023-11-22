Однако 23 ноября температура по стране начнет повышаться.

В четверг, 23 ноября, украинцев ждет изменение погоды. Температура начнется повышаться, однако часть страны охватят осадки в виде дождей, снега и мокрого снега, а также местами усилится ветер. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -6°, днем +3°, мокрый снег.

Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -5°, днем +3°, неболььшой дождь.

В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем +3°, мокрый снег.

В Ривне завтра ожидается пасмурно, сплошная облачность, ночью -7°, днем +3°, мокрый снег.

В Тернополе 23 ноября ночью будет -5°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком завтра в течение дня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем +3°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -4°, днем +6°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -3°, днем +6°.

В Виннице завтра будет -6°...+4°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью -6° днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -8°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью -6°, днем +3°.

В Кропивницком температура ночью будет -7°, днем +1°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -8°...-1°.

В Одессе 23 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +5°.

В Херсоне в четверг ночью будет -4°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -5°, днем +3°.

В Запорожье температура ночью -4°, днем +1°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха составит -7°...-2°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -9°, днем -3°.

В Днепре температура ночью будет -7°, днем -1°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в четверг будет пасмурно, сплошная облачность, 0°...+4°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -11°, днем -6°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -11°, днем -6°.

Приметы погоды 23 ноября

Если в этот день на деревьях иней лежит с утра, то прочному зимнему пути долго не быть. Если день начинался большим туманом, то ждали оттепели.

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