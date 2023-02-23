Народный праздник 23 февраля известен под названиями Прохор Весновей, Прохоров день.

Христиане отмечают церковный праздник 23 февраля в честь монаха Киево-Печерской лавры Прохора Лебедника. Этот монах был известен своим пекарским талантом. Во время его жизни в Киеве начался сильный голод. Прохор пек вкусный хлеб и раздавал голодающим. А если кто-то пытался украсть у него хлеб, то выпечка превращалась в пепел.

В этот день наши предки, подобно святому Прохору, выпекали хлеб в печи. Считалось, что такой хлеб приносит здоровье и благополучие, а также приближает весну. Остатки хлеба раздавали родным или беднякам. Невестки пекли хлеб для свекрови, чтобы её задобрить.

23 февраля в давние времена выбирали сельских старост и сборщиков дани. С тех пор дата считается удачной для трудоустройства и смены сферы деятельности.

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В народном календаре этот день называют Прохор Весновей. В эту дату уже можно определить, будет ли весна ранней в этом году. Считается, что если в течение недели до 23 февраля морозов не было, то больше холодов и не будет.

Что нельзя делать 23 февраля

В этот день не стоит ходить в леса, поля и на водоемы без большой надобности. Погода в эту дату очень непредсказуемая - подо льдом может быть глубокая вода, а под травой - болото. Постарайтесь в этот день ничего не пугаться, иначе год пройдет в боязни. Запрещено ругаться матом в этот день. Пересчитывать мелочь в этот день - плохая примета. Неудачный день для свадьбы. Не рекомендуется жениться сегодня, иначе молодожены будут часто ссориться. Есть рыбу и морепродукты сегодня - к болезням желудка.

Приметы погоды 23 февраля

Если 23 февраля нет снега на земле, то больше серьезных снегопадов не будет.

Дрозды поют - к ранней и теплой весне.

Если ночь морозная, но днем потеплело, то в марте будет нестабильная погода.

Много звезд видно ночью - к ясной и безветренной погоде.

Если на Прохора идет дождь, то март будет дождливым.

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